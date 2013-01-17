Как распознать съедобные пельмени

"Формула качества": Как выбрать съедобные пельмени

Цена на пельмени в Москве варьируется от 100 до 500 рублей за килограмм. Все марки пельменей можно разделить на разные категории: эконом-класс, средний, высший класс и "премиум". Около 40 процентов продукции приходится на эконом-класс.

Тем не менее, даже недорогая продукция должна соответствовать определенным нормам. Каким - рассказывается в этом материале.

При выборе пельменей стоит внимательно изучить состав продукта. Классическая начинка из трех видов мяса - баранины, свинины и говядины - с добавлением соли и перца в наши дни встречается редко. Многие отчасти заменяют ее соей, растительным белком, крахмалом и другими субпродуктами.

Честный производитель обязательно должен указать все их в составе продукта. Эти вещества допустимы, но пользы от них мало: они лишь удешевляют стоимость пельменей.

В качественных пельменях - 45-55 процентов мяса. Если же мяса в продукте больше, чем теста, оно указывается в составе полуфабриката на первом месте.

Тесто должно быть не толще двух миллиметров, однородным, белого или желтоватого цвета. Начинка не должна выглядывать из его швов. Серая и потрескавшаяся оболочка говорит о низком качестве муки и недостаточной эластичности теста. Такие пельмени развалятся при варке или будут слишком жесткими. Слишком желтый цвет пельменей говорит о присутствии лишних красителей.

Размер пельменей варьируется от 7 до 15 штук на 100 граммов. Чем меньше размер пельменей, тем и мяса в них меньше. Однако мелкие пельмени лучше сохраняют форму при варке. Идеальный вариант - средний размер: примерно 10 штук на 100 граммов.

Лучше покупать пельмени со знаком ГОСТА, а не ТУ. Желательно выбирать полуфабрикат в прозрачной упаковке, чтобы можно было оценить его качество. В упаковке не должно быть льда и снега. Настоящие пельмени не могут стоить меньше 180 рублей за килограмм.

Хозяйкам на заметку: если вы делаете пельмени сами, то в фарш можно добавить колотый лед - от этого мясо будет более сочным.