В Новгородской области откопали картофелину и назвали ее Елизаветой

Фото: Ольга Лаврова

В Новгородской области местные жители выкопали гигантскую картофелину весом более килограмма, сообщает газета "Ваши новости".

Корнеплоду дали имя Елизавета - в честь среднераннего сорта этого растения.

"Весит она больше килограмма, а формой напоминает древних богинь плодородия. Но назвали картошину не Венерой, а Елизаветой - ведь именно так называется этот сорт", - говорится в заметке.

Однако до мирового рекорда Елизавете весьма далеко. Самой тяжелой картофелиной в 2008 году признали корнеплод, выращенный ливанским фермером Халилом Семхатом - он весил более 11 килограммов. При этом Семхат утверждал, что такого результата он достиг без каких-либо специальных удобрений или химикатов.