В Москве крымские мидии продавали в норвежской упаковке

Мидии-хамелеоны из московского супермаркета оказались крымскими

Представители магазина, где были обнаружены морепродукты с наклейками "Мидии Крыма" на лейбле известной норвежской компании, прокомментировали подмену, сообщает канал "Москва 24".

По их словам, морепродукты были действительно крымскими, но в норвежской упаковке.

"По этому вопросу мы провели проверку, у нас имеются все необходимые документы, которые подтверждают место происхождения мидий - это Крым. Мы связались с поставщиком. Никто не знал, что будут введены санкции, и поставщик заранее произвел определенное количество упаковки. И чтобы не увеличивать цену на конечную продукцию - сверху наклеивали информацию о месте фактического отлова мидий", - рассказал в эфире телеканала представитель супермаркета Олег Чубенко.





Напомним, что 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия. Например, Россельхознадзор разрешил ряду чилийских предприятий поставлять в Россию рыбу и другие морепродукты.