Владимир Путин проводит "Прямую линию" с россиянами

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17 апреля в 12.00 по московскому времени в эфире центральных российских телеканалов началась ежегодная специальная программа "Прямая линия" с Владимиром Путиным.

Прямой эфир можно посмотреть на "Первом канале", телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", послушать в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Так же прямой эфир можно посмотреть на сайте программы "Прямая линия" с Владимиром Путиным и задать свой интересующий вопрос.

Задать вопрос президенту России смогут не только приглашенные в студию программы гости, но и позвонившие или направившие SMS-сообщение в единый центр обработки сообщений, а также впервые в этом году - записавшие короткие видеовопросы.

Позвонить в него из любой точки России традиционно можно по телефону 8 (800) 200-4040. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Для жителей Крыма и города Севастополя в этом году предусмотрен специальный бесплатный номер телефона +7 (495) 539-2442.

Вопрос через интернет можно будет задать на сайте программы по адресам moskva-putinu.ru или москва-путину.рф из раздела "Задать вопрос".

Вопросы в виде SMS-сообщений принимаются на номер 04040 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная.