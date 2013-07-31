МЧС назвало возможные причины пожара в "Останкино"

Причины пожара в Останкино установит экспертиза

Специалисты МЧС России сейчас изучают две возможные причины пожара, произошедшего во вторник в телецентре "Останкино".

По словам сотрудников МЧС, установить причину можно будет только после изучения фрагмента электропроводки, изъятой с места ЧП. На данный момент рассматриваются две версии - неисправность проводки и нарушение технологического процесса нанесения окрашивающих материалов на декорации, сообщает телеканал "Москва 24". Напомним, очаг возгорания находился в цехе изготовления художественных декораций.

Первые результаты экспертиз будут известны в течение ближайших суток.

По данным столичного МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного "01" в 21.44. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Это было установлено после проветривания всех помещений. Ранее сообщалось, что пламя распространилось на 200 квадратных метров.

Из "Останкино" были эвакуированы свыше одной тысячи человек, после чего полицейские взяли под охрану все этажи телецентра. Примерно через полтора часа, когда помещения были уже проветрены, люди смогли вернуться на рабочие места. Пострадавших нет.

В прошлом месяце сильное возгорание произошло на восьмом этаже Останкинской башни из-за замыкания электропроводки. Жертв удалось избежать, сгорела лишь мебель в одной из служебных комнат телебашни.

Сильнейший пожар на Останкинской башне произошел в августе 2000 года. Он стал одной из крупнейших техногенных катастроф в Москве после распада СССР. Тогда погибли три человека, вещание большинства российских телеканалов на столичный регион было приостановлено.