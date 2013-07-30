1200 человек были эвакуированы в результате пожара в "Останкино"

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1200 человек были эвакуированы в результате пожара в телецентре "Останкино". Ему был присвоен четвертый номер сложности, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте происшествия работали 36 пожарно-спасательных подразделений, дежурили 17 автомобилей "скорой помощи". Как уточнили в МЧС, очаг возгорания обнаружен на первом этаже в отсеке для хранения декораций.

На данный момент пожар потушен, никто не пострадал.

Как уточнили на месте происшествия сотрудники МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного "01" в 21:44. Через пять минут прибыл дежурный караул 59 пожарной части.

Сейчас на месте происшествия работает следственная лаборатория, судебно-экспертный центр даст заключение о причинах пожара.



По словам сотрудников МЧС, информации о прекращении работы каких-либо телеканалов "Останкино" не поступало.