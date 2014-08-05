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Москва 24

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05 августа 2014, 18:29

Участковых по всей Москве "переселят" на подконтрольные им участки

полиция участковые

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперимент ЮАО по "переселению" участковых на обслуживаемые ими участки планируют распространить на весь город, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" начальник ГУ МВД Москвы Анатолий Якунин.

Он отметил, что в настоящее время от жителей поступает много жалоб, связанных с тем, что участковые работают неоперативно и непрофессионально: "их не дождешься, заявление рассматривают долго". Расширение эксперимента призвано повысить эффективность работы полиции.

По словам Якунина, Сергей Собянин поручил префекту ЮАО помочь полиции в поиске жилья для участковых. Чтобы снять квартиры полицейским, столичное правительство будет платить 15 тысяч рублей, еще 15 тысяч предполагается выделять по линии федерального бюджета.

"Мы будем стараться, чтобы участковый уполномоченный проживал не только на административном участке, а желательно, чтобы он проживал в том доме, где располагается участковый пункт полиции", - отметил Якунин.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что в качестве эксперимента участковых Южного административного округа Москвы "переселят" на обслуживаемые ими участки. Такие меры помогут повысить эффективность работы участковых.

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Кроме того, московские участковые переходят на новый формат общения с жителями своих участков. В августе они будут встречаться с горожанами во дворах домов, чтобы отчитаться о работе за прошедшее полугодие. "Дворовые встречи" призваны добиться сразу нескольких целей: повысить доверие жителей к своим инспекторам и привлечь на встречи как можно больше народа.

Участковые встречались с гражданами на собраниях в школах, но практика показала, что население посещает такие мероприятия не очень активно: большинство просто о них не знает. Встречи во дворах позволяют собрать гораздо больше жителей и способствуют более доверительному общению с участковыми.

Информировать горожан о встречах будут по разным каналам: графики собраний опубликуют на сайтах районных управ, в местных газетах, на сайте московской полиции и УВД по округам. Кроме того, объявления о встречах будут расклеивать на досках объявлений во дворах.

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