Концерт онлайн: поэтический вечер Саши Ирбе "Поэзия под барабаны"

Фото: предоставлено организаторами
10 февраля на сцене Большого зала Центрального Дома Журналиста состоится концерт Саши Ирбе "Поэзия под барабаны". Поэтесса и актер РАМТа Антон Савватимов прочитают стихи о жизни, о любви, о творчестве и о Москве под аккомпанемент современного мини-оркестра. Эти стихи поведают историю противостояния хрупкой женщины большому мегаполису.
Смотрите прямую трансляцию мероприятия на портале Москва онлайн в 19.00.
- Когда смотреть: 10 февраля, 19.00
- Что: вечер современной поэзии
- Кто: Саша Ирбе
- Кому смотреть: любителям поэзии и поклонникам творчества Саши Ирбе