Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

06 февраля 2015, 16:14

Концерт онлайн: поэтический вечер Саши Ирбе "Поэзия под барабаны"

поэзия концерты стихи прямые трансляции Москва онлайн Саша Ирбе Дом Журналиста

Фото: предоставлено организаторами

10 февраля на сцене Большого зала Центрального Дома Журналиста состоится концерт Саши Ирбе "Поэзия под барабаны". Поэтесса и актер РАМТа Антон Савватимов прочитают стихи о жизни, о любви, о творчестве и о Москве под аккомпанемент современного мини-оркестра. Эти стихи поведают историю противостояния хрупкой женщины большому мегаполису.

Смотрите прямую трансляцию мероприятия на портале Москва онлайн в 19.00.

  • Когда смотреть: 10 февраля, 19.00
  • Что: вечер современной поэзии
  • Кто: Саша Ирбе
  • Кому смотреть: любителям поэзии и поклонникам творчества Саши Ирбе
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн , Год литературы на m24.ru

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать