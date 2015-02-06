Концерт онлайн: поэтический вечер Саши Ирбе "Поэзия под барабаны"

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10 февраля на сцене Большого зала Центрального Дома Журналиста состоится концерт Саши Ирбе "Поэзия под барабаны". Поэтесса и актер РАМТа Антон Савватимов прочитают стихи о жизни, о любви, о творчестве и о Москве под аккомпанемент современного мини-оркестра. Эти стихи поведают историю противостояния хрупкой женщины большому мегаполису.

Смотрите прямую трансляцию мероприятия на портале Москва онлайн в 19.00.