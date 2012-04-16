Отец и дочь задержаны за продажу поддельных картин

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В Москве силовики задержали торговцев поддельными картинами русских художников. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления уголовного розыска МВД России.

По данным ведомства, участники группировки - житель Смоленской области 1952 года рождения и его 30-летняя дочь - были задержаны в гостинице "Измайлово" в Москве при попытке продать 141 поддельное полотно за 2,5 миллиона рублей. Оперативникам стало известно, что некий гражданин ищет покупателя на якобы подлинные произведения русской авангардной живописи и графики начала XX века. Вскоре выяснилось, что все предлагаемые к продаже полотна являются подделкой. По данным МВД, помимо задержанных к изготовлению подделок был причастен брат-близнец 60-летнего жителя Смоленской области. Также установлен автор поддельных картин. Одновременно в городе Десногорске Смоленской области в ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты другие подделки, а также штампы, заготовки и полотна.

В полиции добавили, что подозреваемые давно занимались торговлей подделками: только за 2011 год они сумели продать 273 картины на сумму более 13 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса - десять лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей. В настоящее время принимаются меры для установления других эпизодов преступной деятельности задержанных.