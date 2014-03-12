В Москве оборудуют знаками с подсветкой еще 17 "зебр"

17 опасных переходов оборудуют специальными знаками с подсветкой

Еще 17 наземных пешеходных переходов в Москве оборудуют специальными знаками подсветкой до конца марта.

У наиболее опасных участков поставят специальные знаки-фонари, сообщает телеканал "Москва 24".

В Центре организации дорожного движения надеются, что с появлением новых устройств количество аварий с пешеходами сократится. Ранее подобная подсветка появилась у пешеходных переходов на севере Москвы.

Напомним, власти Москвы до конца года планируют установить подсветку на 360 пешеходных переходах в черте города.

Направленные прямо на "зебру" небольшие фонари будут выхватывать из темноты конкретный участок дороги, и пешеход будет хорошо виден водителям.

Кроме того, для безопасности пешеходов в 2014 году 115 "зебр" в столице будут оборудованы "шумовыми полосами".

А за три года более безопасными станут 3,5 тысячи "зебр". В частности, аварийные переходы будут оборудованы новыми знаками с подсветкой, рельефными "зебрами" или "лежачими полицейскими", а в некоторых случаях - пешеходными ограждениями.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы появилось почти 900 дорожных знаков с внутренней подсветкой появились. Новыми знаками оборудованы Тверская, 1-я Тверская-Ямская улицы и Садовое кольцо.