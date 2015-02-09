Глава Минэкономразвития поддержал идею о повышении пенсионного возраста

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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев поддерживает идею об увеличении пенсионного возраста и считает возможным ее реализовать поэтапно за 10-15 лет, передает ТАСС.

"Что касается увеличения пенсионного возраста, то я считаю, что есть смысл подробно обсуждать этот вопрос. В той или иной форме, я думаю, это безвариантно и к этому придется прийти. Вопрос в сроках, в форме, в последовательности.

Я считаю, что такой режим, когда для новых будущих пенсионеров устанавливается график примерно полгода увеличения пенсионного возраста за год, является разумным и вокруг этого можно вести дискуссию. То есть относительно лет за 10-15 прийти из нынешнего состояния в то гипотетическое новое состояние", - сказал Улюкаев.

Он отметил, что пока этот вопросу обсуждает "на уровне высказываний отдельных членов правительства, которые выражают больше свои мнения, чем мнения министерств".

"Нет ни одной письменной позиции ни одного из ведомств - ни нашего, ни Минфина, ни Минтруда. Никакого. Это многократно обсуждалось (в прошлые годы) . У нас на столе (обсуждения) эта идея всегда в той или иной форме была, и обсуждения всегда ограничивались словесными интервенциями, не более того. Возможно сейчас оно перейдет на стадию проработки конкретных нормативно-правовых актов", - добавил глава ведомства.

Он добавил, что Минэкономразвития против продления "заморозки" накопительной части пенсии еще на один год. "Я крайне отрицательно отношусь к любым идеям по замораживанию накопительной части пенсий - и тем, которые уже были реализованы, и тем, которые обсуждаются", - сказал Улюкаев.

"Накопительный элемент пенсионной системы - это важный ресурс длинных денег, это важный источник инвестиций. Как гражданин, как эксперт я понимаю точку зрения о том, что может лучше было бы выбрать чисто добровольную систему. Только это вопрос надо было решать 15 лет назад. После того, как мы выбрали, что у нас есть накопительный элемент, дальше к этому возвращаться нельзя", - заключил он.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации. "Не исключаю (такого варианта. - прим. M24.ru) в случае тяжелой бюджетной ситуации, потому что это дополнительно 350 миллиардов рублей, которые в этом году не требуется куда-то отдать", - сказал министр.