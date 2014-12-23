Эксперимент с бесплатной парковкой по воскресеньям могут продлить на два года

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Парковка в центре города по воскресеньям и праздникам может остаться бесплатной и в 2016 году, рассказал M24.ru заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Ранее на заседании правительства было принято решение продлить пилотный проект на 2015 год.

По словам Ликсутова, власти оценят эффективность отмены платы за парковку по выходным и праздникам, планов отменить проект в 2016 году нет.

Припарковать машину в 2015 году в центре города можно будет бесплатно в воскресенья и праздничные дни, а также c 1 по 10 января, 9 марта, 2,4 и 11 мая и 13 июня.

Эксперимент по введению бесплатной парковки в центре Москвы по воскресеньям и выходным праздничным дням был введен 1 мая 2014 года. "По итогам проведенных исследований было установлено, что бесплатная парковка по воскресным и праздничным дням все же оказывает влияние на трафик, однако москвичи уже привыкли, и поэтому мы решение менять не будем", - отметил Ликсутов.

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити". С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

В пределах Бульварного кольца цена парковки составляет 80 рублей в час, между Бульварным и Садовым кольцом – 60 рублей, в зоне от Садового кольца до ТТК - 40 рублей в час. Жители платных районов могут получить резидентское разрешение на парковку за 3 тысячи рублей в год. Для гостей района есть возможность купить годовые и месячные абонементы. Месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, внутри Садового - 12 тысяч, за Садовым - 8 тысяч.

"Мосгорсправка": Как оформить резидентное разрешение на парковку

С 25 декабря заработает новая зона платной парковки. В нее войдет 405 улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также часть улиц, примыкающих к ТТК с внешней стороны. Парковка на них будет также стоить 40 рулей за час.