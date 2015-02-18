Парковочных инспекторов научат вежливости и ответам на провокации

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Парковочных инспекторов отправят на курсы по этике, а сотрудников штрафстоянок научат поведению в конфликтных ситуациях. Это следует из данных к конкурсу, который объявило ГУП "Администратор московского парковочного пространства".

Обучение будет поделено на три курса. Первый - "Этика и вежливость общения" - рассчитан на инспекторов, чья работа по выявлению и фиксации нарушений правил парковки "связана с возникновением конфликтных ситуаций".

Как отмечается в документах к заказу, автовладельцы, нарушавшие правила парковки, а также случайные прохожие, могут проявлять недовольство, угрожать и даже предпринимать попытки физической расправы в отношении инспекторов. В связи с этим сотрудников планируется обучить культуре речи, этике делового общения при разговоре с гражданами, речевым формулам общения ("что можно говорить, а что нельзя"), культуре невербального общения, языку жестов, этике поведения в конфликтной ситуации, а также тому, как быстро "считать" информацию с гражданина.

Второй курс называется "Работа в конфликтных ситуациях" и предназначен для работников штрафстоянок.

"Автовладельцы, чьи транспортные средства были доставлены на специализированную (штрафную) стоянку, выражают разную степень недовольства (от высказывания претензий литературным русским языком до угрозы физической расправы, а также попытки угона своего транспортного средства). В случае большого скопления автовладельцев (очереди на получение транспортных средств) возможны групповые действия", - говорится в документе.

Предполагается, что работников штрафстоянок обучат корректным способам ведения споров, обсуждений, переговоров, особенностям построения диалога с агрессивно настроенным собеседником, ответам на оскорбительные фразы и "нападки", методам защиты от агрессии и провокаций, а также "что ответить, когда ответить нечего".

Курс "Построение системы внутренней коммуникации" рассчитан на начальников и заместителей начальников "основных подразделений". Им расскажут об ошибках внутренней коммуникации, эффективных и не эффективных стилях взаимодействия с подчиненными, "как быть убедительным и доходчивым", а также научат приемам и методам "влиятельной" речи руководителя.

На обучение инспекторов, сотрудников штрафстоянок и руководителей планируется потратить почти 663 тысячи рублей. Итоги конкурса подведут в марте 2015 года. Курсы продлятся три месяца.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, 120 пеших инспекторов, патрулирующих зону платной парковки, застрахуют на случай получения мелких травм, инвалидности или смерти в результате несчастного случая.

Сотрудники АМПП смогут обратиться к врачу-куратору по мобильному телефону, а историю их обращений можно будет посмотреть с помощью специальной IT системы. По словам представителей страхового рынка, в полис могут войти и побои, которые инспекторы гипотетически могут получить от водителей.