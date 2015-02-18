Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

18 февраля, 10:46

Парковочных инспекторов научат вежливости и ответам на провокации

парковки курсы штрафстоянки инспекторы этика

Фото: M24.ru

Парковочных инспекторов отправят на курсы по этике, а сотрудников штрафстоянок научат поведению в конфликтных ситуациях. Это следует из данных к конкурсу, который объявило ГУП "Администратор московского парковочного пространства".

Обучение будет поделено на три курса. Первый - "Этика и вежливость общения" - рассчитан на инспекторов, чья работа по выявлению и фиксации нарушений правил парковки "связана с возникновением конфликтных ситуаций".

Как отмечается в документах к заказу, автовладельцы, нарушавшие правила парковки, а также случайные прохожие, могут проявлять недовольство, угрожать и даже предпринимать попытки физической расправы в отношении инспекторов. В связи с этим сотрудников планируется обучить культуре речи, этике делового общения при разговоре с гражданами, речевым формулам общения ("что можно говорить, а что нельзя"), культуре невербального общения, языку жестов, этике поведения в конфликтной ситуации, а также тому, как быстро "считать" информацию с гражданина.

Второй курс называется "Работа в конфликтных ситуациях" и предназначен для работников штрафстоянок.

"Автовладельцы, чьи транспортные средства были доставлены на специализированную (штрафную) стоянку, выражают разную степень недовольства (от высказывания претензий литературным русским языком до угрозы физической расправы, а также попытки угона своего транспортного средства). В случае большого скопления автовладельцев (очереди на получение транспортных средств) возможны групповые действия", - говорится в документе.

Предполагается, что работников штрафстоянок обучат корректным способам ведения споров, обсуждений, переговоров, особенностям построения диалога с агрессивно настроенным собеседником, ответам на оскорбительные фразы и "нападки", методам защиты от агрессии и провокаций, а также "что ответить, когда ответить нечего".

Курс "Построение системы внутренней коммуникации" рассчитан на начальников и заместителей начальников "основных подразделений". Им расскажут об ошибках внутренней коммуникации, эффективных и не эффективных стилях взаимодействия с подчиненными, "как быть убедительным и доходчивым", а также научат приемам и методам "влиятельной" речи руководителя.

Ссылки по теме

На обучение инспекторов, сотрудников штрафстоянок и руководителей планируется потратить почти 663 тысячи рублей. Итоги конкурса подведут в марте 2015 года. Курсы продлятся три месяца.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, 120 пеших инспекторов, патрулирующих зону платной парковки, застрахуют на случай получения мелких травм, инвалидности или смерти в результате несчастного случая.

Сотрудники АМПП смогут обратиться к врачу-куратору по мобильному телефону, а историю их обращений можно будет посмотреть с помощью специальной IT системы. По словам представителей страхового рынка, в полис могут войти и побои, которые инспекторы гипотетически могут получить от водителей.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать