На нескольких улицах в центре Москвы запретили остановку транспорта

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На нескольких улицах в центре Москвы полностью запретили остановку транспорта.

Пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь рассказала радиостанции "Москва ФМ", что эта мера временная, так как сейчас специалисты проводят анализ всей улично-дорожной сети на участке от Садового до Третьего транспортного кольца. По ее словам, знаки уберут, как только будет согласован проект организации дорожного движения на этом участке.

Ранее блогер Дмитрий Терновский написал, дорожные знаки не позволяют припарковаться, например, на улице Гашека, хотя места на ней хватает. В эфире "Москва ФМ", он сообщил, что более чем на 250 улицах Москвы повесили знаки, запрещающие остановку.