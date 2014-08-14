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14 августа 2014, 00:03

Определены еще 67 улиц платной парковки за Садовым кольцом

парковки улицы платные парковки Центр организации дорожного движения Третье транспортное кольцо

"Утро": В зону платной парковки за Садовым кольцом войдут еще 67 улиц

Комиссия по рассмотрению проектов комплексных схем организации движения при ЦОДД одобрила проекты платной парковки еще на 67 улицах в пределах Третьего транспортного кольца. Согласно протоколам заседаний комиссии (документы имеются в распоряжении M24.ru), схемы организации дорожного движения разработаны для 9 улиц в районе Замоскворечье, 17 – в Красносельском районе, а больше всего – 30 – в Басманном районе. Впервые в зону платной парковки также войдет Южный округ: одобрено 11 улиц в Даниловском районе.

В районе Замоскворечье платными станут, среди прочих, Серпуховская площадь, Большая Серпуховская улица и Космодамианская набережная. В Красносельском районе в число платных улиц должен попасть проспект Академика Сахарова, Комсомольская площадь, Большая Спасская улица, в Даниловском районе - Большая и Малая Тульская улицы, Даниловский Вал, Дербеневская набережная. А в Басманном районе - Спартаковская площадь, Новая Басманная улица и другие. Полный список новых улиц, где планируется организовать платную парковку, можно посмотреть здесь.

Отметим, что, помимо Комсомольской площади (площадь трех вокзалов), платными станут Павелецкая площадь и площадь Курского вокзала. Но там будут созданы плоскостные парковки со шлагбаумами, а не обычные городские стоянки на улично-дорожной сети.

Ранее источник в транспортном комплексе сообщал M24.ru, что всего до 25 декабря будет организовано 6,2 тысячи новых платных машино-мест. В платную зону войдет весь Басманный район, включая территории у Курского вокзала и площадь трех вокзалов. Кроме того, платными станут участки районов Якиманка и Замоскворечье и фрагмент Даниловского района до ТТК. В целом эта зона будет ограничена Садовым кольцом, Дербеневской и Павелецкой набережными, а также немного выйдет за Мытную улицу.

Как и на уже существующих платных парковках за Садовым кольцом, стоимость часа стоянки в новых районах составит 40 рублей, абонемента – 8 тысяч рублей в месяц и 80 тысяч – в год.

Напомним, с 1 августа стоянка на 153 улицах от Садового кольца до ТТК стала платной. Ради увеличения числа парковочных мест 24 улицы сделали односторонними.

Маргарита Верховская

Сюжет: Платные парковки в Москве

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