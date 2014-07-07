На деньги от платных парковок начали устанавливать заборы во дворах

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Сборы от организации платных парковок в Центральном округе Москвы начали направлять на установку заборов с воротами вокруг дворов. В Таганском районе огородили уже 25 домов, рассказал M24.ru глава управы Эдуард Джиоев. Всего в районе 272 дома. По словам пресс-секретаря префектуры ЦАО Павла Большунова, всего в округе ворота поставили почти в 400 домов - часть жители профинансировали сами, а часть - за счет бюджета.

При этом, по словам речь идет именно о заборах с калитками, а не о шлагбаумах. Вопрос с установкой шлагбаумов за счет бюджета пока еще не решен. "Шлагбаум – электронный механизм, работает от электричества, открывается с помощью пульта. Мы не имеем право тратить на все это средства", - пояснил глава управы Таганского района Эдуард Джиоев. Таким образом, тратить деньги нужно не только на его установку, но и на обслуживание. Власти же за свой счет устанавливают ограждения по периметру двора и делают калитки.

"Пешеходы смогут пройти во двор, но машина проехать не может", - пояснил Джиоев.

Всего в ЦАО "закрыто" воротами около 400 дворов, однако пока только часть из них - за счет бюджета. "Бум на установку ограждений начался, когда автовладельцы, не желающие платить за парковку, стали ставить машины во дворах. Жителям было сложно не только припарковаться, но и даже выехать из своего двора", - пояснил Большунов.

В муниципалитетах говорят, что заявки на установку ограждений продолжают поступать. По словам депутата от Таганского района Ильи Свиридова, в мае этого года жители двух домов на Марксистской улице обратились в совет депутатов с просьбой выделить деньги на установку ограждающих устройств во дворах. "Мы поддержали это решение и обратились в ГУ ИС. Там составили сметы, после чего был объявлен тендер. Ограждающие устройства могут появиться в августе. В одном случае стоимость работ составила 3,5 млн рублей (там, кроме ограждения, будет комплексное благоустройство), в другом – 0,5 млн рублей", - сказал Свиридов.

В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщили M24.ru, что с ноября 2012 года, когда в Москве появились первые платные парковки, по июнь 2014 года было собрано 791 млн рублей.

"Все собранные от парковки средства мы передаем в бюджет Москвы, далее они распределяются между управами, а те, в свою очередь, могут тратить их на свое усмотрение", - отметили в АМПП.

Отметим, что деньги передаются управам два раза в год, средства могут тратиться через год после того,как были собраны. Правила расходования средств от платной парковки прописаны в постановлении правительства Москвы №849 "О стимулировании управ". Сейчас управы могут пользоваться средствами, полученными от платных парковок в 2013 году. В общей сложности это около 300 млн рублей. Больше всего досталось Тверскому району — 85,4 млн рублей, и Басманному - 58,9 млн. Таганский получил 8,9 млн. В Центральном округе на эти деньги уже обустроили восемь общественных зон.

"Средства на стимулирование управ, в том числе сборы за парковку, могут идти на благоустройство, капитальный ремонт дворовых территорий и ремонт отдельных элементов дома. Шлагбаумы же устанавливаются и эксплуатируются за счет средств собственников жилья, как указано в постановлении №428 об установке ограждений на придомовых территориях", - пояснил председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников.

Член комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов напомнил, что сейчас в мэрии прорабатывается регламент, который позволит направлять парковочные сборы также на установку шлагбаумов.

Глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко, в свою очередь, критически высказался об идее финансирования шлагбаумов во дворах за счет парковочных сборов. "Если мы выделим деньги какому-то одному дому, другие предъявят претензии: почему не профинансировали шлагбаумы и у них тоже. В районе начнется раздор. Когда жильцы устанавливают шлагбаумы на свои деньги, они относятся к ним более серьезно. Кроме того, непонятно, за счет чьих средств будет эксплуатация шлагбаумов. У нас в районе около 40% дворов уже обеспечены шлагбаумами, которые жители финансировали за свой счет", - заявил Бабенко.

София Сарджвеладзе