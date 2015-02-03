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Город

03 февраля 2015, 00:01

Власти откроют "горячую линию" для жалоб на неправильно припаркованные машины

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"Утро": МАДИ откроет горячую линию для жалоб на незаконную парковку

В 2015 году Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) планирует открыть "горячую линию" по приему жалоб на парковку в зоне действия запрещающих знаков. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь инспекции Ольга Дыгало. По ее словам, сигналы от жителей будут передаваться в ситуационный центр, где жалобы проверят с помощью камер.

"Сейчас жители звонят нашим дежурным на мобильные телефоны, опубликованные на сайте МАДИ, - пояснила Дыгало. - В неделю поступает около 30 звонков, однако эти номера предназначены для предоставления информации об эвакуированных автомобилях. Перегружать дежурного еще и приемом жалоб мы не можем", - отметила она.

Поэтому было принято решение организовать отдельную "горячую линию" для горожан. Однако дата ее открытия пока не известна.

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По словам представителя инспекции, москвичи смогут звонить в МАДИ и жаловаться на неправильно припаркованные машины. "В первую очередь речь идет об авто, которые мешают выезду из двора, движению пешеходов и так далее", - отметила Ольга Дыгало.

Жалобы с "горячей линии" будут перенаправлять в ситуационный центр МАДИ, чтобы проверить поступившую информацию с помощью камер. "Если жалоба подтвердится, то на место будет отправлен инспектор", - заявила представитель МАДИ. Что инспекция будет делать с жалобами на участках, не доступных камерам, пока не решено. Регламент работы "горячей линии" пока разрабатывается.

Обращения по поводу нарушителей ПДД, в том числе и правил остановки и стоянки, принимает столичная полиция. За девять месяцев 2014 года в ГИБДД пришло порядка 6 тысяч фото- и видеожалоб, 73% из которых касались нарушения правил парковки.

Кроме того, в весной 2015 года московские власти планируют запустить мобильное приложение для жалоб на неправильную или неоплаченную парковку. Отправлять жалобы смогут зарегистрированные пользователи московского портала госуслуг. С помощью приложения москвичи смогут сфотографировать машину, припаркованную под запрещающими знаками или нарушающую другие правила дорожного движения.

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Нарушение правил остановки и стоянки в Москве карается штрафом в 3 тысячи рублей, кроме того, есть риск, что машину эвакуируют. В этом случае автомобилисту нужно будет оплатить перемещение авто. В среднем для легковых машин тариф на эвакуацию составляет 5 тысяч рублей. Денежное наказание за стоянку на детской площадке и на газоне, а также за брошенный во дворе автохлам составляет 3-5 тысяч рублей для граждан, 15-20 тысяч рублей для должностных лиц и 100-200 тысяч рублей для юридических. Первые сутки место на штрафстоянке предоставляется бесплатно. Начиная со вторых, услуга оплачивается в зависимости от типа автомобиля. Для легковых он составляет тысячу рублей за день.

Дарья Миронова

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