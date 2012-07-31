Жители Лефортово жалуются на засекреченные объекты Минобороны

ИТАР-ТАСС

В московском районе Лефортово создадут общественную группу, которая займется вопросом доступа ко всей территории районного парка и памятникам старины.

Отдыхать на природе жителям мешают военные - часть Лефортовского парка закрыта и засекречена, в старинных зданиях расположены оборонные объекты. Корреспондент газеты "Московские новости" выяснил, что некоторые режимные территории заняты огородами.

По словам сотрудника площадки, огороды здесь только для прикрытия. Под ними находится подземный объект Минобороны.

Жители рассказывают, что раньше, вместо огородов, здесь был прямой подход к берегу паркового канала. Они ждали, когда берег очистят и благоустроят, но вместо этого на карте района появилась очередная закрытая территория.

"Мы хотим свободно любоваться дворцами петровского и более позднего времени, павильонами, парками, — сказала член инициативной группы. — Но так получилось, что все они заняты режимными объектами, и даже на территорию нас обычно не пускают".

До конца года местные жители собираются обратиться в мэрию и к федеральным властям.