Концепцию развития парка Горького презентуют в марте 2013 года

Фото: парк Горького

Британская компания LDA Design планирует презентовать концепцию развития парка Горького 4 марта 2013 года. Работы по реконструкции парка завершатся в течение пяти лет, в нем появятся зоны по интересам и видам развлечений, а также несколько подземных парковок.

"Представители компании LDA Design приедут к нам с новыми идеями в начале декабря, а 4 марта они обещали презентовать свою концепцию развития парка", – сказала директор парка Ольга Захарова в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что партерная часть парка не изменится, так как это памятник садово-парковой архитектуры. "Также стоит задача связать три зоны – парк Горького, Нескучный сад и Воробьевы горы", – отметила Захарова.

Директор парка пояснила, что представленная LDA Design концепция будет рассмотрена экспертным советом, после чего парк приступит к ее воплощению.

Летом 2012 года был объявлен конкурс на разработку концепции развития парка, его выиграла британская компания LDA Design.