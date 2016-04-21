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21 апреля 2016, 13:45

Город

Стол с шашлыком на майские праздники обойдется в 1,6 тысячи рублей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Набор продуктов с шашлыками и алкоголем на четверых человек в среднем по России обойдется в 1600 рублей. Как сообщает Агентство "Москва", такую сумму рассчитали специалисты Росстата в марте этого года.

"В том случае, если в качестве основы для шашлыка взять свинину или баранину, то выезд на природу обойдется в 1652 рублей с учетом приобретения крепких алкогольных напитков, овощей, фруктов, картофеля, майонеза, воды и сока", – сказал замруководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Егоренко.

Если же шашлык приготовить из курицы, то стоимость опустится до 1400 рублей, а если из алкогольных напитков взять только пиво, то цена "шашлычного" набора составит 880 рублей.

Егоренко также отметил, что в столице стоимость набора продуктов для выезда за город на шашлыки выше на 10 процентов по сравнению со средним показателем по России.

В столичных парках уже открыли сезон шашлыков. Их готовить разрешено только в пределах специально оборудованных площадках. Они есть в Серебряном бору, Бирюлевском дендропарке Ландшафтном заказнике "Тропаревский", парках Кузьминки-Люблино, Кусковский и Измайловский. Большинство мест оборудованы мангалами, лавочками, контейнерами для мусора и использованного угля.

Штраф за разведение огня в неустановленных местах составляет 1500–3000 рублей. А если на территории действует противопожарный режим, то сумма наказания возрастает до 4000 рублей.

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