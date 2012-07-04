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Культурное наследие

04 июля 2012, 15:47

«Архнадзор» обвинил Минобороны в перекрытии доступа к памятнику

памятники Минобороны Архнадзор культурное наследие

Общественное движение «Архнадзор» требует от Министерства обороны соблюдения законодательства.

«Военнослужащими Министерства обороны РФ перекрыт для прохода граждан Большой Знаменский переулок в Москве, между улицей Знаменкой и Колымажным переулком», – сообщается на сайте общественного движения.

По данным градозащитников, переулок был перегорожен еще в 2011 году, когда там поставили ограду и КПП и закрыли свободный проезд автотранспорта. Теперь же он закрыт и для пешеходов – на КПП нужен пропуск, а в соседних проходах – паспорт.

В результате доступа в переулок лишились не только местные жители, но и экскурсионные группы. А между тем на закрытой территории находится дом Сергея Щукина – памятник архитектуры XVIII века, объект культурного наследия.

«Таким образом, граждане оказались лишены права на доступ к объекту культурного наследия, гарантированного Конституцией РФ и федеральным законодательством», – говорится в сообщении «Архнадзора».

Активисты движения отмечают, что по закону земельный участок под Большим Знаменским переулком относится к землям общего пользования и, следовательно, проход по нему должен быть беспрепятственным. При этом для обеспечения режима охраны дома, в котором находится приемная министра, достаточно было воссоздать утраченную в советские годы усадебную ограду.

«"Архнадзор" настаивает на соблюдении конституционного права граждан на доступ к объектам культурного наследия, а также права на доступ на территории общего пользования», – отмечается в заявлении.

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