Новогодняя ночь: семейные традиции и приметы

Самый волшебный праздник в году совсем скоро. А значит – пора загадывать новые желания, писать письма Деду Морозу и ждать сюрпризов от близких. Анна Лебедева рассуждает о предновогодней магии, приметах и семейных традициях.

Накануне праздника

В нашей семье обязательно дарят подарки родственникам и близким друзьям, поэтому до праздника в доме появляется много подарочных пакетов, которые приходится подписывать, чтобы не запутаться.

Многие предпочитают поздравлять друг друга до наступления нового года. "Я Мише уже все подарила! И он мне тоже, – ответила моя знакомая, когда я ее спросила про подарок для мужа. – Не вытерпела! Впрочем, у нас так принято".



Скорее всего, на решение вручить подарок заранее действует предпраздничная суета. Коллеги друг друга поздравляют с наступающим, дарят сувениры, пьют шампанское на корпоративных вечеринках. Дома украшают елками, пишут письма Деду Морозу, пекут пряные кексы и печенья, смотрят новогодние спектакли. Что уж там, Санта даже успел подарить подарки детям на утреннике в детском саду.

"Я Люсе телевизор уже подарил!" – гордо хвастается сосед Иван Петрович. Поздравил с Новым годом, так сказать. "А я своих тоже поздравила", – ответила я. "Вот молодец какая! А чего ждать-то? Хоть чего-то новенькое будет, и на весь год притянет удачу!"

Кстати, действительно, встретить первый день в году надо обязательно в чем-то новом, неважно носки это или деловой костюм.

С тех пор, как я поняла, что Дед Мороз – это выдумка, мы в семье тоже стали дарить подарки накануне. Как бы не хотелось поглубже припрятать в шкаф, никто не выдерживал, и мы раскрывали все коробки. Настоящее волшебство бывает только в детстве, когда подарки оказываются под елкой после полуночи. Я сейчас прямо радуюсь, когда вижу, как ждет этого праздника моя пятилетняя дочка.

Муж до знакомства со мной, кстати, дарил подарки родственникам уже в наступившем году. После замужества с родственниками остался тот же принцип, но друг друга мы одариваем за несколько дней до праздника.

Моих родственников мы поздравляем с наступающим, а его – уже с наступившим. Но друг другу дарим подарки накануне. Правда, всегда кладем какой-то маленький сюрприз под елку. Для волшебства.

В чем встречать и что готовить – пестрят заголовки журналов с розовыми свинками на обложках. Кто-то считает, что надо обязательно приготовить определенное блюдо, которое понравится животному, в честь которого назван год. Например, в год Обезьяны на столе обязательно должны быть бананы, потому что обезьянка их любит, или в год Свиньи не должно быть свинины ни в каком виде, потому что иначе хрюшка обидится, и все пойдет не так, как задумал. Возможно, даже многие и вовсе станут вегетарианцами.

Одежда тоже играет особую роль. Уверена, что многие в этом году предпочтут розовые платья или поло, чтобы хоть немного быть похожими на свинку. А может кто-то и похрюкает, когда часы пробьют 12.

Ради собственного спокойствия, чтобы уж точно не спугнуть удачу, некоторые заранее составляют план подготовки к Новому году, продумывают каждое блюдо, каждую деталь одежды и то, как украсить дом.

Моя подруга Света, например, коллекционирует фигурки животных, которые символизируют тот или иной год. Каждый раз в новогоднюю ночь она выставляет на стол зверушку-правительницу, чтобы та принесла ей побольше денег. Света на полном серьезе в это верит, и непонятно, что именно срабатывает: или символ года на столе, или хорошие мозги и золотые руки мужа.

И, конечно, самая любимая традиция перед Новым годом смотреть фильм "С легким паром" и готовить салат "Оливье".

Новогодняя ночь

В это время мы верим, что волшебство где-то рядом. Достаточно наполнить бокалы шипучим напитком и смотреть на часы, отсчитывая минуты до торжественного наступления праздника, чтобы успеть загадать желание.

Помню, как в студенческие годы мы собирались компанией у моей подруги, и как только слышали бой курантов, начинали сжигать бумажку с написанным желанием, а потом кидали ее в бокал и выпивали залпом все содержимое. Сейчас, конечно, смешно, но тогда мы верили, что если все сделать правильно, то загаданное обязательно сбудется.

Помню, как кто-то из девушек клал под подушку расческу и ждал, что именно в эту ночь к ней во сне придет суженый и расчешет ее.

Проснувшись первого числа, одна из подруг рассказывала, что ей приснился однокурсник Петя, в которого она была влюблена. Она была так рада, что на какое-то время перестала страдать от безответной любви. Кстати, замуж она вышла в итоге за Андрея, и со времени ее сна до замужества прошло лет 10.

Какие-то желания и правда сбывались. То ли от того, что совпадало, то ли просто потому, что звезды так расположились в новогоднюю ночь или краем глаза желание увидел добрый волшебник и донес его куда надо, а может вера в их исполнение придавала сил и творила чудеса.

Как встречать Новый год, каждый решает сам. Традиции и приметы – это всего лишь маленький бонус к праздничному настроению, снежинка в огромном сугробе блестящего снега. Ведь главное волшебство творим мы сами. Если очень чего-то хотеть, то рано или поздно сбудется.

Новогодняя ночь – лишний повод поверить в чудо и запустить волшебный фонарик во вселенную.

С наступающим!