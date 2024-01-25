"Халява", медовуха и прогноз на лето: главные традиции и приметы в Татьянин день

25 января в России отмечают День студента, он же Татьянин день. История возникновения праздника, а также его традиции и приметы – в нашем материале.

История

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Празднование Дня студента отсылает к указу об открытии Московского университета, который российская императрица Елизавета Петровна подписала 25 января 1755 года. А Татьяниным днем его называют, так как в этот день православные верующие почитают святую мученицу Татьяну Крещенскую.

Впоследствии в одном из флигелей университета во имя нее была построена церковь, куда ходили на молебен учащиеся. С тех пор святая стала считаться покровительницей студентов. Правда, после революции, в 1918 году, Татианинский храм закрыли. Здание вернули церкви только в 1995-м.

В СССР День студента сопровождался шумными гуляньями, и традиция не прервалась даже после распада Союза. В России праздник отмечается ежегодно указом президента, который Владимир Путин подписал 25 января 2005 года.

Традиции в вузах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Традиционно в этот праздник проходит Божественная литургия в домовом храме Святой Татианы при МГУ, который действует до сих пор. В университете есть еще одно ежегодное мероприятие – торжественная церемония разлития медовухи с участием ректора вуза Виктора Садовничего.

У студентов РУДН в этот день принято "умасливать" Кота ученого – бронзовую скульптуру, которая расположена в научной библиотеке главного корпуса. Учащиеся угощают его сметаной, конфетами и чешут за ушком. Это благодарность за высокие оценки и хорошо закрытую сессию. В других вузах в честь Дня студента устраивают концерты, капустники, образовательные мероприятия.

Необычные традиции есть и в вузах других регионов. К примеру, учащиеся Воронежского государственного университета, у которых остались долги на сессии, идут дотрагиваться до руки бронзового памятника "Профессор и студент". Они верят, что таким образом можно получить немного знаний от ученого.

Многие студенты считают, что в этот день можно притянуть удачу и хорошие оценки. Для этого нужно выйти на балкон с зачеткой и покричать: "Халява, приди". Другие верят, что не стоит 25 января хвастаться успехами по учебе – иначе успеваемость снизится.

Приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Существует и немало народных примет, связанных с Татьяниным днем. Считается, что если в эту дату идет снег, лето будет дождливым. А если стоит мороз и солнце, значит, самое жаркое время года порадует хорошей погодой.

Яркое звездное небо в ночь с 25 на 26 января предвещает потепление. А морозная солнечная погода – богатый урожай. При этом южный ветер в этот день – плохой знак, который сулит засушливое лето. Хорошего урожая тогда тоже ждать не придется.