Подолог Волкова рассказала, в каких маникюрных салонах можно подхватить инфекцию

Жительница Пскова заразилась ВИЧ после маникюра – об этом сообщили в пресс-службе больницы, где девушка проходила обследование. Это не первый случай, когда некачественные бьюти-услуги приводят к тяжелым для здоровья последствиям. Вместе с экспертами разбираемся, как не попасть в подобную ситуацию.

"Не подозревала о вирусе"

Жительница Пскова узнала о своем положительном ВИЧ-статусе случайно, когда обратилась в местную инфекционную больницу с другой проблемой. Наличие у нее заболевания показали рядовые обследования, рассказали в пресс-службе медучреждения.

В ходе эпидемиологического расследования врачам удалось установить, что пациентка могла заразиться после регулярного посещения маникюрного салона. Других возможных источников инфекции обнаружено не было.



из сообщения пресс-службы Псковской областной инфекционной клинической больницы Как призналась пострадавшая, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование. Никаких симптомов вируса на тот момент не проявлялось, и женщина о нем даже не подозревала.

Это не единственный инцидент, связанный с тяжелыми последствиями для здоровья от процедуры. Например, у москвички Алины через несколько дней после маникюра начали отслаиваться ногти. Когда она обратилась с проблемой в салон, ей предложил выполнить "протезирование" – процедура продолжалась три месяца и привела только к тому, что боль в пальцах пострадавшей усилилась.

Оказалось, что мастера навязали Алине несуществующую услугу и выполнили свою работу некачественно. В результате два ее ногтя расщепились, а подолог впоследствии диагностировал москвичке термический ожог и грибок.

Человеческий фактор

Заражение гепатитом В и С, а также ВИЧ происходит, если на инструментах, которыми выполняется маникюр, остается небольшое количество крови, объяснила Москве 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

Кроме того, через длительный контакт с кожей клиентам бьюти-салонов может передаваться и грибок. Однако такие случаи практически не фиксируются, поскольку инфекция лучше сохраняется на влажных, рыхлых поверхностях, нежели на металлических инструментах.



Елена Мескина врач-инфекционист У нас есть разные инфекции, например бактериальные, и, если человек болен той же стафилококковой или стрептококковой инфекцией, она тоже может передаться. Крайне редко может встретиться еще и герпетическая инфекция, которая вызывает панариций.

При этом врач подчеркнула, что, если инструменты в маникюрном салоне обрабатываются по санитарным нормам, вероятность заражения практически нулевая.

При этом определить, какого качества услуги оказываются в салоне, несложно: в первую очередь речь идет об опрятном внешнем виде мастеров, чистоте помещения и организации пространства, рассказала Москве 24 подолог, бьюти-эксперт Дарья Волкова.

(аппараты для дезинфекции. – Прим. ред.) , запечатаны ли пакеты с инструментами, не лежат ли рядом с физраствором посторонние предметы, можно.

Дарья Волкова подолог Приходя в салон, нужно сразу узнать, как проходит стерилизация инструментов. И если администратор или специалист отвечает с заминками, должны возникать вопросы. Конечно, зоны стерилизации, как правило, расположены отдельно, и войти в них в уличной одежде просто так нельзя. Но посмотреть, есть ли там сухожаровые шкафы или автоклавы, запечатаны ли пакеты с инструментами, не лежат ли рядом с физраствором посторонние предметы, можно.

При этом все не металлические инструменты – пилки, апельсиновые палочки, салфетки и так далее – должны использоваться одноразово, предупредила эксперт.