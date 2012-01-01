Подолог Волкова рассказала, в каких маникюрных салонах можно подхватить инфекцию

Жительница Пскова заразилась ВИЧ после маникюра – об этом сообщили в пресс-службе больницы, где девушка проходила обследование. Это не первый случай, когда некачественные бьюти-услуги приводят к тяжелым для здоровья последствиям. Вместе с экспертами разбираемся, как не попасть в подобную ситуацию.
"Не подозревала о вирусе"
Жительница Пскова узнала о своем положительном ВИЧ-статусе случайно, когда обратилась в местную инфекционную больницу с другой проблемой. Наличие у нее заболевания показали рядовые обследования, рассказали в пресс-службе медучреждения.
В ходе эпидемиологического расследования врачам удалось установить, что пациентка могла заразиться после регулярного посещения маникюрного салона. Других возможных источников инфекции обнаружено не было.
Это не единственный инцидент, связанный с тяжелыми последствиями для здоровья от процедуры. Например, у москвички Алины через несколько дней после маникюра начали отслаиваться ногти. Когда она обратилась с проблемой в салон, ей предложил выполнить "протезирование" – процедура продолжалась три месяца и привела только к тому, что боль в пальцах пострадавшей усилилась.
Оказалось, что мастера навязали Алине несуществующую услугу и выполнили свою работу некачественно. В результате два ее ногтя расщепились, а подолог впоследствии диагностировал москвичке термический ожог и грибок.
Человеческий фактор
Заражение гепатитом В и С, а также ВИЧ происходит, если на инструментах, которыми выполняется маникюр, остается небольшое количество крови, объяснила Москве 24 врач-инфекционист Елена Мескина.
Кроме того, через длительный контакт с кожей клиентам бьюти-салонов может передаваться и грибок. Однако такие случаи практически не фиксируются, поскольку инфекция лучше сохраняется на влажных, рыхлых поверхностях, нежели на металлических инструментах.
При этом врач подчеркнула, что, если инструменты в маникюрном салоне обрабатываются по санитарным нормам, вероятность заражения практически нулевая.
При этом определить, какого качества услуги оказываются в салоне, несложно: в первую очередь речь идет об опрятном внешнем виде мастеров, чистоте помещения и организации пространства, рассказала Москве 24 подолог, бьюти-эксперт Дарья Волкова.
При этом все не металлические инструменты – пилки, апельсиновые палочки, салфетки и так далее – должны использоваться одноразово, предупредила эксперт.