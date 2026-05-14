14 мая, 13:23

Общество
Врач Кондрахин: спреи с окситоцином от депрессии способны сформировать зависимость

Один впрыск: почему россияне скупают капли и спреи для борьбы с депрессией

Спреи с окситоцином и гомеопатические капли от депрессии появились в продаже на российских маркетплейсах, заметили в Сети. Как действуют такие средства и могут ли они быть опасны, разбиралась Москва 24.

"Оформляла возврат – отказ"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Россияне стали приобретать назальные капли с содержанием окситоцина и метиленового синего в качестве средства для борьбы с депрессией и усталостью. По заявлению производителей, эти продукты помогают поддержать ясность ума и памяти, а также способствуют восстановлению эмоционального баланса и повышению стрессоустойчивости.

Однако некоторые покупатели рассказали в комментариях, что при попадании спрея начинается мгновенное жжение в носу и глазах, которое сопровождается покраснением лица и сосудистыми изменениями.

Связано ли это с самим окситоцином или добавкой "метиленовый синий", без понятия. Вокруг носа все синее, и руки тоже. Данных о дозировках, кратности в сутки – ничего нет. Инструкции вообще нет. Оформляла возврат – отказ. Реакция организма еще хуже, буду подавать жалобу.
покупательница маркетплейса

На негативное воздействие препарата обратили внимание и другие пользователи. По их словам, жжение от впрыска сравнимо с эффектом распыления красного перца.

"Пыталась запить, потом заесть – не помогло. Дальше чихала от него до вечера. И это притом что никогда у меня не было аллергии", – отметила пользователь.

Кроме того, на маркетпелйсах появились гомеопатические капли для применения на язык. На карточке товара указано, что средство якобы способно снять стресс и расслабить организм за счет трав в составе. Однако многие покупатели утверждают, что особого эффекта после применения не заметили.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил в беседе с Москвой 24, что в норме окситоцин отвечает за привязанность матери к ребенку и мужчины к женщине, а также стимулирует родовую деятельность и улучшает восприятие мира.

Однако важно понимать, что собственный окситоцин перестает вырабатываться с первого же момента внешнего поступления: организм видит, что гормона достаточно, и временно отключает функцию его выработки.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

При резкой отмене препарата формируется зависимость: организм начинает требовать дозу, после чего возникнет эмоциональное выгорание. В связи с этим Кондрахин предупредил, что такие средства должны продаваться только по врачебному назначению.

"Помимо истощения собственного окситоцина, возникнет стресс, поднимается кортизол, появляется тоска. В итоге состояние может стать еще хуже, чем было до начала приема препарата", – разъяснил врач.

Гомеопатия же, в том числе в виде капель на язык, действует разве что за счет эффекта плацебо, добавил он.

"Пустая трата денег"

Фото: 123RF.соm/zamrznutitonovi666

Доказанных исследований о действии спреев и капель от депрессии с окситоцином не существует, ведь клинические испытания этих препаратов не проводились. Об этом Москве 24 рассказала врач-психиатр Валентина Ястребова.

По ее словам, с точки зрения психосоматики, используя любое средство, организм может настроиться на ожидаемый результат. Однако все лекарства должны проходить испытания, чтобы выявить как их положительные, так и побочные действия.

"Препараты в свободном доступе не являются подтвержденным методом лечения депрессии. Это тяжелое заболевание, нуждающееся в комплексной диагностике и подборе индивидуальной терапии", – сказала она.

Не следует самостоятельно ставить себе диагноз и назначать лекарства – лучше обратиться к специалисту. Врач подберет действующее вещество и настоящий препарат, способный изменить ситуацию, вместо пустой траты денег на случайные средства с маркетплейсов.
Валентина Ястребова
врач-психиатр

Гомеопатические средства, в отличие от тех, что используются для лечения серьезных заболеваний, не проходят через гематоэнцефалический барьер – защитный механизм, ограждающий мозг от негативного влияния. Также они могут вызвать аллергические реакции вроде крапивницы, чихания или мелкой сыпи, предупредила Ястребова.

Врач подчеркнула, что гомеопатия способна лишь успокоить психосоматику: такие средства в теории оказывают положительное влияние при стрессе, например, если человек перенервничал на работе. Когда ситуация более серьезная, она посоветовала обратиться к врачу за консультацией, чтобы он назначил грамотное лечение.

Какасьева Александра

