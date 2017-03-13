Катки с искусственным льдом начали закрываться из-за потепления в Москве

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Столичные катки с искусственным льдом начнут закрываться с 13 марта. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе уже устоялись положительные температуры. Специалисты убирают техническое оборудование до следующего зимнего сезона, а площадки начнут готовить для летних мероприятий.