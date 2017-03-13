Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13 марта 2017, 14:21

Катки с искусственным льдом начали закрываться из-за потепления в Москве

общество городское хозяйство парки и пешеходные зоны

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные катки с искусственным льдом начнут закрываться с 13 марта. Об этом сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе уже устоялись положительные температуры. Специалисты убирают техническое оборудование до следующего зимнего сезона, а площадки начнут готовить для летних мероприятий.

Прошедшей зимой в Москве работали около 1,5 тысячи ледовых катков, из них 200 с искусственным льдом. Площадки были открыты практически в каждом районе столицы.

В 16 столичных парках закрытия зимнего сезона прошло еще 1 марта. Однако успеть покататься на коньках еще можно в парке Сокольники. По традиции этот каток открывается первым в Москве, а закрывается последним.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать