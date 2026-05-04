Офтальмолог Сагоненко: синдром сухого глаза приводит к микротравматизации роговицы

Российская молодежь стала тратить больше средств на увлажняющие капли из-за появления жалоб на синдром сухого глаза, сообщили СМИ. С чем связан активный рост распространения патологии, разбиралась Москва 24.

Песок в глазах

Резкое омоложение синдрома сухого глаза зафиксировано среди россиян. Теперь патология чаще всего распространяется среди людей 15–25 лет. За год жители страны уже потратили на увлажняющие капли 41,5 миллиарда рублей, сообщил телеграм-канал Baza.

Там отметили, что основными причинами проблемы стали постоянный фокус на близком расстоянии, редкое моргание из-за работы с гаджетами и нехватка витамина В12 на фоне непроходящей анемии.





Наталия Майчук кандидат медицинских наук, офтальмолог При анемии гемоглобина становится меньше, ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо.

По данным системы "Честный знак", которые приводят журналисты, за год покупатели уже приобрели 121,2 миллиона упаковок глазных капель. Самые крупные расходы зафиксировали в Москве (5,17 миллиарда рублей), Московской области (3,53 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (2,33 миллиарда рублей). Серьезные объемы продаж также отмечены в Татарстане, Башкирии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае, где такое явление связывают с климатическими условиями регионов. Для них характерен местный сухой воздух, который раздражает слизистую глаза.

При этом доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков отметил в разговоре с Москвой 24, что на секрецию передней глазной поверхности, где находятся механизмы, обеспечивающие увлажнение, влияют изменения в экологии, питании, режиме труда и отдыха.

"На этот процесс влияют заболевания, изменения гормонального фона и многое другое, из-за чего и развивается синдром сухого глаза. Эта проблема может появиться также после лазерной коррекции или блефаропластики", – отметил эксперт.





Вячеслав Куренков доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Среди признаков синдрома – чувство дискомфорта и песка, покраснение, жжение. Кроме того, зрение может меняться. Дело в том, что слезная пленка – оптическая среда, которая выравнивает роговицу, и при ее нехватке люди начинают хуже видеть.

Эксперт добавил, что синдром сухого глаза сам по себе не приводит к потере зрения. Однако пациент испытывает дискомфорт, если такое состояние присутствует в течение всего дня, то мешает нормальной работе и приводит к нервозности.

Капли не помогут

Единственный метод профилактики – своевременное посещение врача при появлении симптомов и следование определенным правилам, рассказал Вячеслав Куренков.

"Сейчас есть IPL-терапия, которая перезапускает глазные железы и не требует дальнейшего применения капель. Железистая система передней поверхности начинает функционировать нормально, увлажнение происходит так, как требует физиология", – объяснил эксперт.

Он добавил, что при синдроме сухого глаза не стоит заниматься самолечением с помощью увлажняющих капель.

"Люди "загоняют" патологию на другой уровень, делая хуже. Используя капли, орган зрения понимает, что у него ненормально работают железы, и блокирует их секрецию, усугубляя состояние", – предупредил Куренков.

В свою очередь, врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко в беседе с Москвой 24 напомнил, что, помимо внутренних причин развития синдрома сухого глаза, есть и внешние.

"Например, если человек много работает за компьютером или сидит в телефоне, моргательное движение глаз сокращается с 16 раз в минуту примерно до 4. Орган пересыхает и не получает достаточного увлажнения. Также к внешним факторам относится воздух в помещении: летом его сушат кондиционеры, зимой – центральное отопление", – рассказал офтальмолог.

При этом из-за недостатка слезы может происходить микротравматизация роговицы и появляться дефекты. Через последние в глаз способны попадать микроорганизмы, из-за чего начинаются кератиты различного рода, роговица может мутнеть. При тяжелых формах синдрома сухого глаза такое состояние опасно, но в начальных стадиях это просто зрительный дискомфорт и снижение качества жизни, заключил Сагоненко.