Цветы на школьную линейку: альтернатива увядающей классике

Начало учебного года всегда волнительно. В магазинах суета: родители покупают детям школьные принадлежности, и конечно же, все думают о цветах. Или не все? Анна Лебедева рассуждает о вариантах комплимента учителю вместо классического букета.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Каждый раз перед началом учебного года мы стоим в очереди за цветами. "Кто придумал дарить эти цветы?" – возмущается внутренний голос, но мы продолжаем тратить время на бесполезное занятие. А ведь есть и другие варианты.

Подруге позвонила классная руководительница сына и сказала, что на цветы у нее аллергия. Попросила кактус. Подруга стала искать какие-то оригинальные кактусы, но в итоге решила, что несерьезно это – приходить в школу на 1 сентября с колючкой в руках. Не очень торжественно. В интернете нашла альтернативу – букет из конфет. И вкусно, и красиво. Да и пользы от такого подарка больше. Если даже учитель не ест сладкое, всегда можно отдать родственникам, угостить коллег.

Задумываясь о подарке воспитателю своего ребенка, я решила поискать варианты. Нет, конечно, проще всего простоять в очереди накануне дня знаний, купить букет хризантем и торжественно вручить педагогу. Примерно так и было в прошлом году. Только я купила необычные цветы, красные, нарядные, похожие на маки. А в итоге букет анемон был отложен на полку вместе с другими уже увядшими без влаги цветами. У них даже не было шансов простоять хотя бы пару дней.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые дарят цветы в горшках. Все лучше срезанного букета, который потеряет свежесть уже на следующий день. Такой подарок можно забрать домой, а можно украсить помещение в школе или детском саду. В любом случае, та же орхидея будет радовать глаз не одну неделю, а при правильном уходе – еще дольше.

Кто-то не жалеет денег на дизайнерские букеты. Возможно, учитель разборчив и даже возьмет этот подарок домой, но уж если родители готовы потратить немалую сумму, то лучше принесите розу, как в сказке "Красавица и чудовище". Не знаю, что с ними делают, но стоят эти цветы несколько лет, как замаринованные.

Мама подружки моего ребенка печет имбирные пряники на заказ. Такие душевные рисунки, идеальная глазурь, ровные контуры. Даже жалко их есть! Так вот, она по любому поводу дарит эту красоту учителям сына и воспитателям дочки. Приносит целую корзину. Однажды, согласовав с родителями, учительница даже устроила чаепитие в классе.

В каких-то школах уже давно ушли от стандартных букетов, а деньги, которые готовы были потратить на цветы, перечисляют в фонд больных детей. Это, конечно, полезно, но, к сожалению, подобная практика – редкость.

Еще одна альтернатива увядающей классики – букет из чая. Уж этому подарку точно найдется применение. Тем более он идеально сочетается с букетом из конфет.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

А что, если спросить учителя, какому подарку он был бы рад? Но на это не все могут решиться, потому что неудобно как-то. Кстати, вопрос: этично ли это вообще?

Многие остаются верны увядающей классике и дарят только цветы. Об этом говорят очереди в цветочных магазинах и завышенные цены. Это их право, их взгляд на праздник. В конце концов, дарят же букеты на день рождения, свадьбу, 8 Марта! А что за свидание без цветов? Было бы странно в эти дни видеть пустые вазы. И наверное, было бы непривычно смотреть на первоклассника без букета в руках. Ведь это такая же классика, как белые банты, как школьная форма, как колокольчик в руках у ребенка, приглашающий во взрослую жизнь нежным звоном.

Конфетные букеты, сладости, чаи, цветы в горшках и прочее – это все потом, потом... Со второго класса.

А в первый только – с гладиолусами, астрами, хризантемами, лилиями и розами!