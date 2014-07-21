Школьные и окружные олимпиады в Москве начнут проводить на планшетах

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В новом учебном году в Москве начнется эксперимент по проведению олимпиад на планшетах, сообщил M24.ru директор центра педагогического мастерства департамента образования Москвы Иван Ященко. По его словам, методику опробуют на школьных и окружных турах олимпиад по биологии и химии, для этого будет закуплено 60 планшетов. В дальнейшем понадобится не менее 1 тысячи гаджетов. На устройства закачают олимпиадные задания, а доступ в интернет отключат.

"Проведем пилот вначале на школьных и окружных олимпиадах. Прежде чем выносить методику на более высокую ступень, ее надо обкатать. Посмотрим, не вызовет ли это проблем у детей. Если все будет хорошо, в следующем учебном году массово запустим, в том числе на московской олимпиаде школьников", - рассказал Ященко.

Сначала планшеты выдадут участникам олимпиад по биологии и химии. Потом, скорее всего, добавят астрономию. Школьники смогут подключать телескопы к планшетам (для этого нужно специальное программное обеспечение) и делать различные задания: определять созвездия, называть небесные тела. По словам Ященко, работа с планшетами даст возможность составлять намного больше творческих интерактивных заданий. При этом гаджеты не планируется использовать на олимпиаде по литературе, где нужно много писать, что с планшета делать не очень удобно.

Предполагается, что "олимпиадникам" будут раздавать планшеты с уже закачанными туда заданиями. Центр педагогического мастерства закупит устройства с четырехъядерными процессорами, работающими на операционной системе Android 4.1. У планшетов будет камера разрешением не менее 8 Мп, а объем памяти - 32 Гб. Устройства смогут без подзарядки воспроизводить до 10 часов видео. К слову, интернет у планшетов будет отключен, чтобы "олимпиадники" не попытались списать ответы из сети. Для пилотного проекта будет закуплено 60 устройств, на них потратят порядка 1 млн рублей, однако всего на город в будущем потребуется около 1 тысячи планшетов. "В финальном туре московской олимпиады школьников по биологии, к примеру, участвует 1 тысяча человек", - сказал Иван Ященко.

По словам Ященко, школьники смогут исправлять введенные в планшет ответы, а учителям станет удобнее проверять задания. "Сейчас все бумажные работы сканируют, и в оцифрованном виде они хранятся на нашем сервере. Работы в электронном виде будут сразу поступать на наш сервер. Тестовую часть работ будет проверять компьютер, а творческую - эксперты", - пояснил собеседник M24.ru.

Зампред комитета Госдумы по образованию Виктор Шудегов полагает, что, благодаря введению новых технологий на олимпиадах, можно будет визуализировать многие задания. "На биологии можно будет смотреть макеты внутренних органов, скелета, на химии – строение молекул. Визуализация нужна на физике, математике – в тех задачах, где требуется посмотреть или построить графики, задать функции в системе координат. Даже по географии будет лучше продемонстрировать какой-то пейзаж, нежели описывать его", - отметил он.

Однако, по мнению Шудегова, историю, литературу и русский язык нужно сдавать в стандартном письменном формате. "В компьютерах есть редакторы, которые позволяют исправлять грамматические, стилистические и другие ошибки, что не совсем честно. Этот момент необходимо учесть при подготовке проекта", - считает он.

По словам директора школы № 2098 (Западное Дегунино) Надежды Перфиловой, сейчас школьники и в классах выполняют много самостоятельных работ с использованием компьютера, поэтому к такому формату работы они привычны. "На уроках математики у нас, например, действует программа, которая в режиме онлайн проверят текущие задания. Таким образом, ребенок не нервничает и не ждет результатов теста – он получает их, не отходя от компьютера", - пояснила она. По словам Перфиловой, олимпиады проходят в нескольких этапов: школьный тур, окружной, городской, затем всероссийский. "Те, кто дойдет до финального этапа, успеют привыкнуть к работе на планшетах , поэтому отдельно готовиться не надо", - сказала она.

Перфилова подчеркнула, что работа на планшетах будет удобна также детям с ограниченными возможностями. "Ребятам с ДЦП, например, сложно держать ручку и делать письменные работы на бумаге – на компьютере они с этой задачей справляются", - отметила она.

Сейчас исправить ошибку в работе на олимпиаде или ЕГЭ, по словам Перфиловой, довольно сложно - в конце бланка есть отдельные поля для исправлений, их число ограничено. "Если появится такая возможность в режиме онлайн, будет удобнее", - сказала она.

Напомним, в этом году победителями Всероссийской олимпиады стали 123 московских школьника - это 30% от всех призеров. Результаты и отсканированные копии работ на Всероссийской олимпиаде, а также на ЕГЭ и ГИА москвичи могут посмотреть на портале госуслуг.

Наталья Савельева