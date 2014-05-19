Школьники смогут пересдавать ЕГЭ дважды

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Школьникам разрешат дважды пересдавать ЕГЭ в случае неудовлетворительной оценки несколько раз, сообщает телеканал "Москва 24".

Соответствующий приказ готовит Минобрнауки. По мнению авторов нововведения, это позволит разгрузить как проверяющих, так и самих школьников. Ожидается, что приказ вступит в силу в 2015 году.

Кроме того, изменения коснутся и выпускного сочинения – его нужно будет писать в специальных пунктах (как и ЕГЭ), и оно станет допуском к Единому госэкзамену, пишет газета "Известия". На сочинение дадут две попытки, и в случае неудачи написать его можно будет только через год.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 762,7 тысячи школьников. К досрочной сдаче допустили 957 учеников из 62 регионов страны. Количество пунктов сдачи экзаменов снизилось на 1,2 тысячи – теперь их 5,9 тысячи. ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии и литературе.