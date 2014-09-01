Военные кафедры в вузах начинают готовить сержантов запаса

В вузах с военными кафедрами начинают действовать новые правила

С 1 сентября в вузах с военными кафедрами начинают действовать новые правила. Теперь зачислять на них будут не только специалистов, но и бакалавров. У последних появится возможность дослужиться до сержантов, сообщает телеканал "Москва 24".

В российских вузах сегодня действует 68 военных кафедр. Погоны, впрочем, гарантируются не всем поступившим - чтобы получить шанс пройти спецподготовку, а затем отправиться на сборы длиной в месяц, нужно пройти отдельный отбор. Места на военных кафедрах ограничены, так что большинству ребят приходится служить уже после окончания вуза. Такая ситуация, однако, не слишком устраивает не только самих студентов, но и вузовское руководство.

"Это не очень эффективно с точки зрения расходов нашего бюджета. Мы готовим людей, а они на год "выпадают". Им надо все вспоминать, доучиваться - потому что профессиональные навыки у выпускника еще не успевают сформироваться", - рассказал проректор по учебной работу МГТУ имени Баумана Борис Падалкин.

Потребность в солдатах запаса у армии, между тем, есть всегда. Так что с 1 сентября студенты, обучающиеся на специалистов, продолжат "зарабатывать" на военных кафедрах офицерские погоны, а бакалавры получат возможность стать сержантами. Раньше пройти в вузе военную подготовку, по словам директора военного института МГТУ имени Баумана Николая Максименко, бакалавры не могли.

Напомним, что закон, который позволяет готовить на военных кафедрах вузов сержантов и солдат, в июле был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Согласно документу, студенты-очники смогут заключать с Минобороны России договор об обучении по программам подготовки не только офицеров, но и сержантов, старшин, а также солдат и матросов запаса на военной кафедре своего вуза.

Как ранее сообщал M24.ru, каждый пятый призывник, по данным Минобороны России, имеет высшее образование. В 2014 году на службу было призвано более 20 тысяч выпускников вузов.