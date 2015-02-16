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Культурное наследие

16 февраля, 18:46

Будущее домов купца Михайлова пока не ясно - Кибовский

объекты культурного наследия Александр Кибовский культурное наследие Большая Дмитровка строительство и реконструкция доходные дома купца Михайлова

Александр Кибовский. Фото: ТАСС/Сергей Калачев

Столичный департамент культурного наследия пока не принял решения о судьбе домов купца Михайлова. Об этом в интервью агентству "Интерфакс" сообщил глава департамента Александр Кибовский.

Ведомство обратилось за консультацией к Министерству культуры России, добавил Кибовский.

Он отметил, что трудности в принятии решения связаны с изменениями в законодательстве. 22 января вступили в силу поправки в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия", связанные с включением памятников в реестр объектов культурного наследия.

"Это первый такой прецедент. Ни федерального порядка, ни практики еще нет. Так что пока, видимо, придется работать с листа", - добавил руководитель департамента.

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Напомним, снос комплекса доходных домов купца Михайлова на Большой Дмитровке приостановили 6 февраля. Причиной стало заявление активистки движения "Архнадзор", которая попросила департамент включить комплекс на Большой Дмитровке в реестр объектов культурного наследия.

Согласно последним поправкам в законе, в течение 90 дней департамент культурного наследия обязан рассматривать такие заявления и за свой счет проводить историко-культурную экспертизу объектов.

Застройщик - ЗАО "Ингеоцентр" - получил от департамента предписание о приостановке работ.

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