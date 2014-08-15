"Школа современной пьесы" открывает сезон спектаклем-импровизацией

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Спектакль-импровизация Иосифа Райхельгауза "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" откроет новый 26-й сезон в театре "Школа современной пьесы". В основу постановки легли сюжеты, придуманные драматургом Евгением Гришковцом.

В этом спектакле нет ни одной зафиксированной на бумаге реплики, актеры играют спонтанно, поэтому каждый последующий спектакль будет отличаться от предыдущего.

"Центр зрительного зала превращен в небольшой и уютный зал ресторана. За каждым столиком – своя сценка, свой сюжет, своя история взаимоотношений персонажей и каждый раз неожиданный финал", - отметили в театре.

Зрителям предстоит наблюдать за тремя старыми приятелями, которые не могут наскрести денег, чтобы расплатиться за ужин, за импозантным официантом, скрывающим свое истинное лицо, за молодым человеком, который знакомит с мамой свою подружку, и другими не менее интересными героями.

Спектакль покажут в Театральном клубе на Тишинке 20 августа. Начало в 19.00.