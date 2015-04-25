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ЧП

25 апреля 2015, 17:36

Полицейский случайно выстрелил из пистолета в своего коллегу

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Фото: ТАСС

Сотрудник Таганского отделения полиции случайно выстрелил в своего коллегу из пистолета. В настоящее время пострадавший госпитализирован, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, в помещении отдела ОВД по району Таганский. В результате неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел, в результате чего сотрудник полиции получил огнестрельное ранение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее M24.ru сообщало, что полицейский ранил мужчину, ударившего его арматурой по голове.

В середине февраля сотрудники полиции задержали за совершение нападения восьмерых неизвестных. Они также подозреваются в совершении серии разбойных нападений на столичных предпринимателей.

Банда состояла из уроженцев стран СНГ в возрасте от 26 до 28 лет. Вечером 18 февраля в переулке Маяковского у дома 2 задержанные напали на бизнесмена, перевозившего выручку. Они заблокировали машину потерпевшего двумя автомобилями и выбив молотком стекло, открыли огонь из травматического пистолета в сторону водителя.

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В этот момент сотрудники спецназа задержали всех участников нападения.

При задержании подозреваемые оказали активное сопротивление, несколько раз выстрелив в сторону сотрудников СОБРа и разбив шлем одного из них арматурой. В ответ полицейские применили оружие, в результате один из нападавших был ранен, а затем госпитализирован.

По данным полиции, ущерб от противоправной деятельности банды составляет более 60 миллионов рублей. Задержанные доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин принял решение о поощрении сотрудников, задержавших особо опасных преступников.

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