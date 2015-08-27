Нефть на бирже превысила отметку в 46 долларов

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже превысила 46 долларов, следует из данных биржи.

Это мгновенно сказалось на российском рынке – курс доллара на Московской бирже упал ниже 66 рублей, а европейская валюта опустилась ниже отметки в 74 рубля.

На 18.46 цена "черного золота" незначительно опустилась – за один баррель нефти на данный момент дают 46,02 доллара.

Напомним, Банк России снизил официальный курс евро на 28 августа на 3,39 рубля – до 76,33 рубля. Курс американской валюты упал на 1,86 рубля до 67,44 рубля.

Рубль укрепился после падения в "черный понедельник": тогда курс доллара вырос на 1,75 рубля и достиг 70,86 рубля, курс евро подскочил на 3,46 рубля и составил 82,1 рубля.

В течение дня доллар добирался до 71,65 рубля, евро – до 83,63 рублей. Таких показателей не было с декабря, рубль продемонстрировал худшую динамику среди всех развивающихся валют.

По словам экономического обозревателя канала "Москва 24" Дениса Елаховского, нефтяной кризис может продлится несколько месяцев и возможно, что курсы валют могут вернуться к показателям декабря прошлого года.