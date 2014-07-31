Контролеров оденут в новую дизайнерскую форму с платками и кокардами

Фото: ИТАР-ТАСС

У московских контролеров появится новая дизайнерская форма. Уже объявлен творческий конкурс на ее разработку. Дизайнеры создадут форменную одежду с учетом пожеланий самих контролеров к фасону и цвету. Наборы, правда, останутся стандартными: костюм-тройка для женщин, пиджак, брюки и сорочка для мужчин. Контролеры будут носить галстуки, платки, шевроны и кокарды. Как сообщили M24.ru в ГКУ "Организатор перевозок", дизайн новой формы планируют разработать уже к сентябрю.

"Мы проводим творческий конкурс на изменение дизайна форменной одежды. Сейчас ждем, что нам предложат дизайнеры, чтобы новая форма была красивая и удобная. От модельеров хотим услышать идеи с учетом пожеланий контролеров. Все предложения сотрудников соберем и обсудим с теми, кто выиграет конкурс на разработку", – рассказали в учреждении. Предполагается, что контролеры сами выскажут пожелания и идеи по поводу новой форменной одежды, включая цвет, фасон и другие характеристики.

В ГКУ "Организатор перевозок" пояснили, что форма будет выполнена "в едином стилистическом ключе", который должен подчеркивать "строгость, подтянутость форм". На одежде будет минимум деталей, однако нагрудные, нарукавные знаки отличия, а также кокарды на головных уборах останутся обязательными. Элементы формы будут классическими. Для контролеров разработают новый вариант утепленных курток и брюк, курток-ветровок с отстегивающимся утеплителем для холодного времени года. Для мужчин предполагается сконструировать костюм – пиджак и брюки, для женщин – костюм-тройку: жакет, юбка и брюки. И в женском, и в мужском вариантах формы будут блузки или сорочки с длинным и коротким рукавами, зимние и летние головные уборы. Также предусмотрены аксессуары – галстук и платок. Летняя форма одежды будет рассчитана на год носки, зимняя – на два года. В ГКУ "Организатор перевозок" уточнили, что после того, как они получат от дизайнеров эскизы, лекала и технические описания одежды, авторские права перейдут учреждению.

Сейчас у контролеров тоже есть форма, однако, по словам экспертов, ее трудно отличить от обычной одежды. Контролера в толпе пассажиров выделяют обязательные нагрудные знаки "Контролер на транспорте", нарукавные знаки – шевроны, а также металлическая кокарда на головном уборе – знак золотистого цвета, на котором изображен Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий змея. Контролеры обязаны предъявить служебное удостоверение и назвать свою фамилию по требованию пассажиров.

Председатель Московского городского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Александр Шуриков считает, что форменная одежда в первую очередь должна быть удобной контролерам. "Она должна быть удобной, всесезонной и яркой, чтобы сотрудники выделялись из потока пассажиров. Зимой контролеру должно быть удобно находиться как на улице, так и в салоне городского транспорта. Ткань должна „дышать“, при этом сохранять температурный режим в разные времена года", – отметил он.

Заместитель директора торговой марки дизайнерской одежды Personage Ольга Соснина, которая разрабатывала форменную одежду для сотрудников одной из авиакомпаний, уточнила, что форму нужно разрабатывать после того, как заказчик определит, как пассажиры должны воспринимать контролеров, когда видят их в общественном транспорте.

"Нужно определить, каким должно быть позиционирование сотрудников, какое психологическое влияние их внешний вид должен оказывать. Если пассажиры должны строго воспринимать контролеров, лучше выбрать темно-синий или серый цвет. Если восприятие должно быть более дружелюбным, то можно сделать варианты ежедневной одежды, такие как жилет или пуловер, в более мягких цветах. Ткани лучше использовать практичные, технические – полиэфир в сочетании с хлопком, а также предусмотреть отстегивающиеся элементы одежды: рукава, детали", – пояснила Соснина.

Эксперт центра Probok.net Александр Чекмарев полагает, что дизайн форменной одежды не является определяющим фактором в работе контролеров. "Иногда контролеры работают по методу скрытого контроля, когда сотрудник одет в штатское. Сейчас штат контролеров очень маленький и не обеспечивает потребность города, поэтому прежде, чем говорить о форме, нужно увеличить их штат", – отметил он.

Отметим, что в прошлом году Московский метрополитен тоже заказывал новый дизайн форменной одежды для своих сотрудников. Руководство подземки перестали устраивать условия договора с Домом моды Виктории Андреяновой, потому что метро не могло самостоятельно выбирать, у кого шить форменную одежду.

В ГКУ "Организатор перевозок" пояснили, что сейчас в Москве работают 341 контролер в наземном транспорте и 216 в метро. За первое полугодие 2014 года они поймали 134 тысячи безбилетников и 15 тысяч пассажиров, которые пытались воспользоваться чужими проездными. Общая сумма штрафов составила 157 млн рублей. Добавим, что штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1000 рублей, а за проезд по чужой социальной карте придется отдать 2500 рублей, а саму карту отнимут. Получить ее сможет только владелец в районном управлении соцзащиты. Если штраф не оплатить в течение 60 дней, сумма утраивается. Кроме того, в марте на сайте "Организатора перевозок" начали публиковать фотографии безбилетников, их имена и даты рождения.

Наталья Савельева, Марина Курганская