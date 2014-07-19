В центре Москвы нарушено движение трамваев из-за прорыва трубопровода

В центре Москвы задерживается движение некоторых трамваев, передает Агентство "Москва" со ссылкой на микроблог инфоцентра департамента транспорта.

Так, с перебоями ходят трамваи маршрутов № 12, 35, 43 и 46.

Уточняется, что сбой в графике связан с прорывом холодной воды возле дома №7 по Абельмановской улице. По предварительной информации, трубу повредили строители.

Как сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Андрей Цыбин, подрядчики нарушили регламент проведения работ, не пригласив специалиста Мосводоканала. В результате временно нарушено водоснабжение трех близлежащих домов. Поток воды хлынул на проезжую часть, поэтому движение трамваев пришлось остановить. В департаменте транспорта пояснили, что пассажиры могут воспользоваться дополнительными автобусами