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Наземный транспорт

11 августа 2014, 13:55

Тверскую улицу перекроют на выходных из-за фестиваля варенья

наземный транспорт ограничение движения Тверская улица фестиваль варенья Алексей Немерюк

Тверская улица. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве из-за проведения фестиваля варенья перекроют Тверскую улицу. Об этом во время пресс-конференции рассказал журналистам глава департамента торговли Алексей Немерюк.

По его словам, движение будет приостановлено с 20.00 пятницы, 15 августа, до 12.00 воскресенья, 17 августа.

В субботу, на Тверской - от Манежной до Пушкинской площади - состоится Фруктовый карнавал. Гостей будут встречать уличные театры, ходулисты, мимы и клоуны. На карнавале пройдут мастер-классы по приготовлению варенья и конкурсы. Кроме того, можно будет сыграть в Fruit Ninja (фруктовый ниндзя) на большом экране и продегустировать варенье.

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Напомним, в фестивале "Московское варенье", который продлится до 17 августа, принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров. Фестиваль расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

На фестивале будут представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Проект станет продолжением серии городских мероприятий, таких как "Рождественская ярмарка Страсбурга", "Путешествие в рождество" и фестиваля "Московская весна".

Расписание фестиваля можно посмотреть здесь.

Сюжет: Фестиваль "Московское варенье"

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