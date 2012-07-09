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Политика

09 июля 2012, 13:58

В ЦАО собрано более 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших

наводнение гуманитарная помощь власть

В Центральном округе столицы открылись два пункта сбора гуманитарной помощи для пострадавших при наводнении на Кубани.

«Только за два выходных дня добровольцами ЦАО собрано более 10 тонн гуманитарной помощи. Продукты питания первой необходимости, одежду и предметы гигиены передали на сборные пункты более 2000 человек», – сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

Напомним, что в ночь на 7 июля паводком было затоплено около 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Погиб, по последним данным, 171 человек. Сообщается о более чем 20 тысячах пострадавших от наводнения.

Как отметили в префектуре, в округе пункты приема гуманитарного груза развернуты по двум адресам:

1. Центр развития добровольчества в Мещанском районе ул. Проспект Мира д. 70А. Помощь принимается ежедневно с 10.00 до 22.00 (тел.8-495-504-86-28);

2. Центр социальной помощи семье и детям «Хамовники» на ул. Доватора д. 13. Работает с 9.00 до 21.00 (тел. 8-499-245-11-42).

Пункты сбора помощи будут работать до среды, а в конце недели собранный груз отправится в Краснодарский край.

Отметим, что работа пунктов была организована Молодежным советом при префекте и общественным движением «Доброволец ЦАО» при поддержке префектуры.

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