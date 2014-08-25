Новая операционная система будет представлена Китаем в октябре

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В октябре текущего года китайские программисты представят общественности новую операционную систему. Это позволит упразднить монопольное положение Microsoft на китайском рынке программного обеспечения.

"Новая система сначала будет доступна только для настольных компьютеров, а позже ее можно будет установить на смартфоны и прочие мобильные устройства. Мы намерены конкурировать с Microsoft, Apple и Google", - заявил эксперт Китайской инженерной академии Ни Гуаннань, возглавляющий команду разработчиков новой ОС, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на издание "Хуаньцю шибао".

Вместе с тем Ни Гуаннань признал, что проекту в настоящее время не хватает средств для проведения некоторых исследований. Сдерживает его развитие и расхождение мнений в команде программистов по ряду вопросов.