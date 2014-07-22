В честь юбилея "Призрака Оперы" столицу посетят лучшие актеры мюзикла

"Призрак оперы". Фото: Страница мюзикла в Facebook

В 2016 году, в честь 30-летия постановки "Призрак оперы", столицу посетят лучшие актеры мюзикла. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу театральной компании "Стейдж Энтертейнмент" Дмитрия Богачева. Премьера российской версии мюзикла состоится 4 октября во Дворце молодежи.

"На 30-летие постановки, которая идет на лондонском Вэст-Энде с 1986 года, мы позовем в Москву создателей мюзикла и лучших артистов. Планируется, что в Россию приедут исполнители из Лондона, Нью-Йорка, Гамбурга, из всех городов мира, где сейчас идет эта постановки", - сообщил Богачев.

Так, в честь юбилея "Призрака оперы" в столицу приедет композитор, сэр Эндрю Ллойд-Уэббер, написавший музыку к постановке. Также он будет присутствовать и на московской премьере спектакля.

В настоящее время завершают техничное переоснащение МДМ для российской премьеры. Репетиции начнутся в августе. Главные роли в российской постановке сыграют Дмитрий Ермак - Призрак, Елена Бахтиярова - Кристина и Евгений Зайцев – Рауль.

Сейчас актеры находятся в Лондоне на мастер-классе Ллойда-Уэббера. Актеры уже посетили лондонскую постановку и встретились с британскими артистами. После Лондона российские артисты посетят Париж, чтобы побывать на месте действия романа и мюзикла.