Московские музеи открылись для бесплатного посещения

Столичные музеи открываются для бесплатного посещения

Вход в московские музеи со 2 по 11 января будет бесплатным, сообщает телеканал "Москва 24".

Для свободного посещения откроются более 80 музеев, выставочных залов, усадеб и мемориальных квартир Москвы. Среди них - архитектурный комплекс "Провиантские склады", музей археологии Москвы, усадьба князей Голицыных, музей русской гармоники, "Дом на набережной" и другие.

Кроме того, многие музеи подготовили на время каникул специальные программы. Так, в Музее ГУЛАГа пройдет выставка "Рождество в ГУЛАГе", рассказывающая о том, как заключенные советских лагерей тайком отмечали Рождество и Новый год. Музей-панорама "Бородинская битва" приглашает посетителей познакомиться с военной историей и оказаться в самый разгар Бородинского сражения на передовых позициях русской армии.

Полный список выставочных площадок можно посмотреть на сайте столичного департамента культуры, в разделе "Документы".

Отметим, во время зимних каникул москвичей и гостей столицы ждут также бесплатные выставки, кинопоказы и игры в парках.

Так, на Тверском бульваре работает экспозиция под открытым небом "Зимние фотоистории. На стендах разместили работы московских фотографов, художников и анималистов. Работы объединены темой "Зима".

С 24 декабря по 8 января в кинотеатрах "Космос", "Спутник", "Сатурн", "Тула", "Факел", "Звезда" и в музее-усадьбе "Коломенское" можно бесплатно посмотреть кино.

Там пройдет фестиваль "Кинозима". В программе – фильмы для гурманов и кинокомедии.

Большая подборка программ сделана и для семейной аудитории: блок "Киносказки" включает в себя кино и мультфильмы для детей и их родителей. Впервые "Московское кино" организует масштабную программу для самых маленьких зрителей (от 2 до 4 лет): получасовые сеансы коротких мультфильмов, а также мастер-классы и игровые программы, рассчитанные на детей этого возраста.

Традиционно, в рамках "Кинозимы" будут показаны лучшие отечественные картины минувшего года.