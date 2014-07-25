В московском метро починили сломавшийся накануне "грязевой" водопровод

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В московском метро починили сломавшийся накануне водопровод. Течь из него доставила массу проблем пассажирам Арбатско-Покровской линии метро.

Специалисты заменили отдельные фрагменты водопровода, сейчас он работает в штатном режиме.

Напомним, инцидент произошел на перегоне Арбатско-Покровской линии "Парк Победы" - "Киевская". В 9:29 произошла протечка из водопроводной трубы. В течение четырех минут водопровод, который используется для хозяйственных нужд и тушения пожаров в метро, перекрыли. Специалисты отметили, что причиной аварии стало смещение уплотнителя, соединяющего различные секции трубопровода.

На график движения поездов происшествие не повлияло, но доставило серьезные неудобства пассажирам метро. В редакцию M24.ru поступило несколько сообщений от читателей, которых окатило через форточку вагона грязевой водой.