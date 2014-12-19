"Подпольных банкиров" обвиняют в мошенничестве на 13 миллионов рублей

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Полиция задержала четвертых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, аферисты мошенническим путем "заработали" более 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Фигуранты дела, которым уже предъявлено обвинение, использовали реквизиты фиктивных организаций и осуществляли с их помощью нелегальные операции по купле и продаже иностранной валюты. Кроме того, они открывали и вели банковский счета юридических лиц, а также принимали и выдавали наличные деньги под проценты.

Среди обвиняемых оказались и сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений. В ходе обысков в офисах и по местам жительства фигурантов дела были обнаружены предметы и документы, указывающие на их причастность к банковским махинациям.

Троих задержанных отпустили под подписку о невыезде, один подозреваемый помещен под домашний арест.

Напомним, в декабре следователи столичной полиции завершили производство по делам нескольких "подпольных банкиров". Так, одна из мошеннических группировок, согласно материалам дела, в период с января по декабрь 2013 года, используя реквизиты фиктивных фирм, без уведомления Центробанка открывала и сопровождала счета юридических лиц и перечисляла деньги для их последующего "отмывания".