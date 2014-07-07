Суд рассмотрит дело о присвоении госимущества на 89 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Cледственное управление московского ГУ МВД направило в суд дело о мошенничестве и легализации государственного имущества на сумму 89 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка.

Безработная жительница Москвы совместно перерегистрировала право собственности на имущественный комплекс общей площадью свыше 750 квадратных метров на подконтрольную ей фиктивную фирму, после чего легализовала помещения с помощью сделки. Женщина действовала вместе с соучастниками с 2008 по 2010 год и предоставляла поддельные документы от имени министерства имущественных отношений и министерства обороны РФ.

Подозреваемая была задержана в июне прошлого года. Через два месяца на основании постановления судьи Тверского районного суда на незаконно приобретенные нежилые помещения был наложен арест с целью их дальнейшего возврата в собственность РФ.

Подозреваемой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств и имущества. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.