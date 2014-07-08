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Социальная сфера

08 июля 2014, 16:45

С 2013 года в Москве стало на 5 тысяч многодетных семей больше

многодетные семьи Владимир Петросян поддержка социальная сфера социальные услуги семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

Число многодетных семей в столице выросло на 5 тысяч за 2013-2014 годы, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян.

На сегодняшний день в столице проживают 94 тысячи многодетных семей. В них воспитываются почти 240 тысяч ребятишек. "Москва является единственным регионом России, в котором многодетной семья признается, пока последнему ребенку не исполнится 18 лет", - отметил чиновник.

Петросян рассказал, что на социальную поддержку семей с детьми ежегодно выделяется до 45 миллиардов рублей. Туда входят и выплаты, и обслуживание, и социальные услуги.

"Мосгорсправка": Как многодетной семье получить льготы

Кроме того, глава департамента соцзащиты рассказал о том, что сейчас в городе осталось 222 тысячи малообеспеченных семей, в которых воспитывается почти 319 тысяч детишек.

Легче всего получение той или иной социальной выплаты можно оформить через портал государственных услуг. Семьям там предоставляют 20 услуг, таких как оформление пособия на ребенка и компенсационная выплата на рождение.

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Напомним, что ранее заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что в Москве в настоящее время работает 26 центров социальной помощи семьям и детям, 72 отдела по работе с семьями и детьми, 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Также вышло постановление, согласно которому многодетные семьи теперь смогут выбирать между бесплатным земельным участком и социальной выплатой. Социальную выплату можно будет потратить на приобретение жилья, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, на индивидуальное жилищное строительство, на оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотечным кредитам.

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