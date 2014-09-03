В расселенном доме в ЦАО задержаны более ста мигрантов

Сотрудники ФМС проверили расселенные дома внутри Садового кольца

В расселенном доме в центре Москвы в ходе рейда ФМС задержаны более ста приезжих, передает Агентство "Москва".

Мигрантов обнаружили в ночь на 3 сентября в доме на Садовой-Спасской улице. По данным миграционной службы, большинство иностранцев находится в России незаконно.

В отношении задержанных пройдет проверка, и, если подтвердится нарушение режима пребывания в РФ, то их выдворят из страны.

Как отметил в разговоре с телеканалом "Москва 24" член правительственной комиссии России по миграционной политике Ярослав Кузьминов, все нарушители - работники коммунального хозяйства.