Создавать туалеты на станциях метро нецелесообразно – Бочкарев

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На станциях Московского метрополитена не будут создавать туалеты. Как сообщило 26 августа Агентство "Москва" со ссылкой на ИТАР-ТАСС, руководитель депстроя Андрей Бочкарев пояснил: "Из-за дороговизны и технических сложностей строить общественные туалеты в вестибюлях станций метро нецелесообразно".

Как уже сообщало сетевое издание M24.ru, пожелание оснастить станции подземки общественными уборными высказали горожане в рамках опроса "Метро открытых дверей". Опрос пассажиров проходил на станциях "Китай-город", "Комсомольская" и "Площадь революции" с 15 по 17 августа. Все желающие могли высказать свое мнение о графике движения поездов, работе эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро, а также о новых услугах и о том, чего еще не хватает столичному метрополитену.

Участники опроса оставили примерно 4 тысячи сообщений, среди которых самыми популярными были просьбы оборудовать метро туалетами, провести на все линии беспроводной интернет, установить на станциях урны, а в вагонах – кондиционеры.

Однако пожелание горожан насчет сортиров вряд ли будет реализовано. Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что такой вопрос рассматривался два года назад, и от идеи оборудовать станции и вестибюли метро туалетами тогда отказались. "Насколько я знаю, есть такая программа по оснащению территорий возле станций метро туалетами", – сообщил Бочкарев, но добавил, что этот вопрос не входит в сферу компетенций его департамента.

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