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26 августа 2014, 13:53

Создавать туалеты на станциях метро нецелесообразно – Бочкарев

метро общественные туалеты Андрей Бочкарев Московский метрополитен строительство и реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

На станциях Московского метрополитена не будут создавать туалеты. Как сообщило 26 августа Агентство "Москва" со ссылкой на ИТАР-ТАСС, руководитель депстроя Андрей Бочкарев пояснил: "Из-за дороговизны и технических сложностей строить общественные туалеты в вестибюлях станций метро нецелесообразно".

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Как уже сообщало сетевое издание M24.ru, пожелание оснастить станции подземки общественными уборными высказали горожане в рамках опроса "Метро открытых дверей". Опрос пассажиров проходил на станциях "Китай-город", "Комсомольская" и "Площадь революции" с 15 по 17 августа. Все желающие могли высказать свое мнение о графике движения поездов, работе эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро, а также о новых услугах и о том, чего еще не хватает столичному метрополитену.

Участники опроса оставили примерно 4 тысячи сообщений, среди которых самыми популярными были просьбы оборудовать метро туалетами, провести на все линии беспроводной интернет, установить на станциях урны, а в вагонах – кондиционеры.

Однако пожелание горожан насчет сортиров вряд ли будет реализовано. Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что такой вопрос рассматривался два года назад, и от идеи оборудовать станции и вестибюли метро туалетами тогда отказались. "Насколько я знаю, есть такая программа по оснащению территорий возле станций метро туалетами", – сообщил Бочкарев, но добавил, что этот вопрос не входит в сферу компетенций его департамента.

Жители столицы могут заполнить анкету о качестве работы метро

Туалеты под землей

Пожелания москвичей не так уж необычны, если учесть, что общественные туалеты имеются на станциях метро в других странах мира. Особенно заботятся о бытовых нуждах пассажиров в Азии. В Сеуле бесплатные уборные с оборудованием для инвалидов можно найти на всех станциях метро и пригородных поездов. Интересно, что когда несколько станций одной из веток подземки в столице Южной Кореи ввели в эксплуатацию без туалетов, горожане очень возмутились этим фактом, и больше таких недочетов строители не допускали.

Имеются туалеты и в подземном транспорте Токио, хотя только на некоторых станциях. Зато уборные снабжены современной сантехникой с пультами управления и в них звучит фоновая музыка. Во многих странах Европы посетить уборную во время поездки подземным транспортом тоже не проблема. К примеру, туалеты, правда, платные, есть в метро Лондона и Праги, а бесплатные - в подземке Вены, Парижа, на пересадочных станциях берлинского метро.

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