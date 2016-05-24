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24 мая 2016, 16:10

Город

Обнаруженный в депо "Варшавское" пакет не представляет опасности

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Обнаруженный в электродепо "Варшавское" пакет не представляет угрозы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В пакете, изученном полицейскими и кинологами, нашли картридж от ксерокса. По его словам, заявление о подозрительном предмете поступило по связи "пассажир-машинист".

Сотрудники полиции не стали останавливать движение на линии, а отправили поезд в депо "Варшавское". При этом расписание поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не нарушалось. Движение осуществляется согласно графику.

Ранее m24.ru сообщало, что в электродепо "Варшавское" нашли два предмета, похожих на взрывное устройство.

метро электродепо

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