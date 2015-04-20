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20 апреля 2015, 14:12

Станцию "Котельники" откроют к 80-летию метрополитена

метро стройкомплекс Москвы Котельники

Фото: mos.ru

Станцию "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии откроют 15 мая – к 80-летию метро, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, станция уже практически готова, сейчас идет обкатка поездов. Ввод станции позволит разгрузить улично-дорожную сеть, так как у жителей появится альтернатива автомобилю – метро.

Новая станция значительно улучшит транспортное обслуживание жителей районов Выхино и Жулебино, а также подмосковного города Котельники. Станция возьмет на себя достаточно большое количество пассажиров, благодаря чему вдвое сократится количество рейсов наземного общественного транспорта. Это заметно разгрузит дорожную сеть на юго-востоке столицы и в районе города Котельники.

Станция примечательна тем, что один из вестибюлей расположен в Москве с выходом на Новорязанское шоссе, улицы Привольную и Маршала Полубоярова, а другой – в Подмосковье, в районе Опытного поля Котельников.

Станция метро "Котельники"

Работы по строительству станции "Котельники" начались в октябре 2012 года. В дальнейших планах создание на ее базе крупного транспортно-пересадочного узла.

"Котельники" оформят в светлых тонах. Стены будут из мрамора, колонны облицуют нержавеющей сталью с зеркальным эффектом, а пол сделают из красного гранита.

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Стиль станции будет выдержан в традициях сталинского ампира. Пассажиры не увидят никаких ярких красок, как, к примеру, на станции "Жулебино". Здесь появятся несколько технологических новинок. Например, ступени на лестницах при входе в метро будут с подогревом. Также оборудуют лифты для маломобильных и пожилых людей.

У станции "Котельники" будет два вестибюля и три выхода. Один на Новорязанское шоссе, второй на улицы Маршала Полубоярова и Привольную. И еще один выход построят в районе Опытного поля. Воспользоваться новой станцией смогут жители подмосковных городов Котельники, Люберцы, Дзержинский.

Напомним, до конца 2015 года в столице планируют открыть 8 новых станций. В этом году также планируется открытие станций "Румянцево", "Саларьево", "Бутырская", "Фонвизинская", "Технопарк" и "Петровско-Разумовская".

Станции метро "Румянцево" и "Саларьево" откроют уже в июне. Открытие новых станций улучшит транспортное сообщение исторической части столицы и Новой Москвы, а также повысит инвестиционную привлекательность новых территорий.

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Сюжеты: Метро 2020 , 80-летие столичного метрополитена

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